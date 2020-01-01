Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 8890 vs Helio P60 – что лучше?

Exynos 8890 против Helio P60

Exynos 8890
Exynos 8890
VS
Helio P60
Helio P60

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8890 (с графикой Mali-T880 MP12) и Mediatek Helio P60 (Mali-G72 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8890
  • Показывает в 2.9 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц
Преимущества Mediatek Helio P60
  • Более новый - выпущен на 2 года и 4 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 23%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 8890 +36%
375
Helio P60
275
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8890 +15%
1310
Helio P60
1139
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8890 +3%
178605
Helio P60
172946

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8890 и Helio P60

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.6 ГГц – Mongoose
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53		 4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 384 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T880 MP12 Mali-G72 MP3
Архитектура Midgard Bifrost
Частота GPU 650 МГц 800 МГц
Вычислительных блоков 12 3
Шейдерных блоков 192 48
FLOPS 249 Гфлопс 86 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11.2 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1800 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года Февраль 2018 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - MT6771
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8890 Сайт Mediatek Helio P60

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
4 (40%)
6 (60%)
Всего проголосовало: 10

Сравнения с конкурентами

1. Snapdragon 845 и Exynos 8890
2. Kirin 710 и Exynos 8890
3. Snapdragon 660 и Exynos 8890
4. Snapdragon 820 и Exynos 8890
5. Exynos 9611 и Helio P60
6. Snapdragon 665 и Helio P60
7. Snapdragon 636 и Helio P60
8. Snapdragon 662 и Helio P60
9. Helio G85 и Helio P60

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio P60 с Exynos 8890, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях