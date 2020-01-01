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Exynos 8890 против Helio P65

Exynos 8890
Exynos 8890
VS
Helio P65
Helio P65

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8890 (с графикой Mali-T880 MP12) и MediaTek Helio P65 (Arm Mali-G52 2EEMC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8890
  • Показывает в 4.4 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (26.82 против 13.41 Гбит/с)
  • На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц
Преимущества MediaTek Helio P65
  • Более новый - выпущен на 3 года и 8 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 26%)
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
  • Лучшая архитектура набора команд
  • Набирает немного больше (на 5%) баллов в AnTuTu 8 – 186K vs 178K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 8890 +7%
375
Helio P65
352
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8890 +3%
1310
Helio P65
1274
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8890
178605
Helio P65 +5%
186675

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8890 и Helio P65

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.6 ГГц – Mongoose
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53		 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.7 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L1 384 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 5.5 млрд.
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-T880 MP12 Arm Mali-G52 2EEMC2
Архитектура Midgard Bifrost
Частота GPU 650 МГц 820 МГц
Вычислительных блоков 12 2
Шейдерных блоков 192 32
FLOPS 249 Гфлопс 56.4 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11.2 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1800 МГц 1800 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек До 13.41 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет NeuroPilot
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года Июнь 2019 года
Класс Флагман Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8890 Сайт MediaTek Helio P65

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Комментарии

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