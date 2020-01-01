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Exynos 8890 против Helio P90

Exynos 8890
Exynos 8890
VS
Helio P90
Helio P90

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8890 (с графикой Mali-T880 MP12) и MediaTek Helio P90 (PowerVR GM9446). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8890
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 93% выше пропускная способность памяти (26.82 против 13.91 Гбит/с)
  • На 5% выше частота процессора (2300 против 2200 МГц
Преимущества MediaTek Helio P90
  • Более новый - выпущен на 3 года и 1 месяц позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 49%)
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Набирает больше (на 25%) баллов в AnTuTu 8 – 223K vs 178K
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 8890
375
Helio P90 +5%
393
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8890
1310
Helio P90 +15%
1501
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8890
178605
Helio P90 +25%
223094

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8890 и Helio P90

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.6 ГГц – Mongoose
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.2 ГГц – Cortex A75
6x 2 ГГц – Cortex A55
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L1 384 КБ -
Кэш L2 2 МБ 1 МБ
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T880 MP12 PowerVR GM9446
Архитектура Midgard PowerVR Rogue
Частота GPU 650 МГц 970 МГц
Вычислительных блоков 12 3
Шейдерных блоков 192 12
FLOPS 249 Гфлопс 124 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11.2 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек До 13.91 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет APU 2.0
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года Ноябрь 2018 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - MT6779
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8890 Сайт MediaTek Helio P90

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Комментарии

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