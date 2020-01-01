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Exynos 8890 против Snapdragon 439

Exynos 8890
Exynos 8890
VS
Snapdragon 439
Snapdragon 439

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8890 (с графикой Mali-T880 MP12) и Qualcomm Snapdragon 439 (Adreno 505). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8890
  • Показывает в 5.2 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 4.2 раз выше пропускная способность памяти (26.82 против 6.4 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 84%) баллов в AnTuTu 8 – 178K vs 97K
  • Выше частота графического ускорителя (на 44%)
  • На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц
  • Более новая версия DirectX (11.2 vs 11.1)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 439
  • Более новый - выпущен на 2 года и 8 месяцев позже
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 8890 +112%
375
Snapdragon 439
177
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8890 +62%
1310
Snapdragon 439
809
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8890 +84%
178605
Snapdragon 439
97286

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8890 и Snapdragon 439

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.6 ГГц – Mongoose
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53		 4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.45 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 384 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 5.5 млрд.
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T880 MP12 Adreno 505
Архитектура Midgard Adreno 500
Частота GPU 650 МГц 450 МГц
Вычислительных блоков 12 1
Шейдерных блоков 192 96
FLOPS 249 Гфлопс 48 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11.2 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1800 МГц 800 МГц
Шина 2x 32 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек До 6.4 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 5 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 536
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 8МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X6
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 75 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года Июнь 2018 года
Класс Флагман Бюджетный
Номер модели - SDM439
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8890 Сайт Qualcomm Snapdragon 439

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Комментарии

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