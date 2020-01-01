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Exynos 8890 против Snapdragon 625

Exynos 8890
Exynos 8890
VS
Snapdragon 625
Snapdragon 625

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8890 (с графикой Mali-T880 MP12) и Qualcomm Snapdragon 625 (Adreno 506). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8890
  • В 3.6 раза выше пропускная способность памяти (26.82 против 7.46 Гбит/с)
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц
  • Более новая версия DirectX (11.2 vs 11.1)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 625
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu Benchmark 7
Exynos 8890 +83%
160519
Snapdragon 625
87799
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 8890 +118%
372
Snapdragon 625
171
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8890 +27%
1310
Snapdragon 625
1032

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8890 и Snapdragon 625

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.6 ГГц – Mongoose
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53		 8x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 384 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-T880 MP12 Adreno 506
Архитектура Midgard Adreno 500
Частота GPU 650 МГц 650 МГц
Ядер 12 -
Количество ALU - 96
FLOPS 249 Гфлопс 124 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11.2 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1800 МГц 933 МГц
Шина 2x 32 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек До 7.46 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 546
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X9
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация - GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года Февраль 2016 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - MSM8953
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8890 Сайт Qualcomm Snapdragon 625

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