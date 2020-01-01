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Exynos 8890 против Snapdragon 630

Exynos 8890
Exynos 8890
VS
Snapdragon 630
Snapdragon 630

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8890 (с графикой Mali-T880 MP12) и Qualcomm Snapdragon 630 (Adreno 508). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8890
  • В 2.5 раза выше пропускная способность памяти (26.82 против 10.66 Гбит/с)
  • Показывает на 53% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 52%) баллов в AnTuTu 8 – 178K vs 117K
  • На 5% выше частота процессора (2300 против 2200 МГц
  • Более новая версия DirectX (11.2 vs 11.1)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 630
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 31%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 8890 +113%
375
Snapdragon 630
176
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8890 +32%
1310
Snapdragon 630
996
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8890 +52%
178605
Snapdragon 630
117454

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8890 и Snapdragon 630

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.6 ГГц – Mongoose
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 384 КБ -
Кэш L2 2 МБ 1 МБ
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 2 млрд.
TDP 5 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T880 MP12 Adreno 508
Архитектура Midgard Adreno 500
Частота GPU 650 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 12 1
Шейдерных блоков 192 96
FLOPS 249 Гфлопс 163 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11.2 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1800 МГц 1333 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек До 10.66 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 642
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 2048 x 1536
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 24МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X12
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года Май 2017 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - SDM630
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8890 Сайт Qualcomm Snapdragon 630

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Комментарии

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