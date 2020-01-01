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Exynos 8890 против Snapdragon 632

Exynos 8890
Exynos 8890
VS
Snapdragon 632
Snapdragon 632

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8890 (с графикой Mali-T880 MP12) и Qualcomm Snapdragon 632 (Adreno 506). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8890
  • В 3.6 раза выше пропускная способность памяти (26.82 против 7.46 Гбит/с)
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 46%) баллов в AnTuTu 8 – 178K vs 122K
  • На 28% выше частота процессора (2300 против 1800 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 632
  • Более новый - выпущен на 2 года и 8 месяцев позже
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Выше частота графического ускорителя (на 12%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8890 +23%
1310
Snapdragon 632
1061
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8890 +46%
178605
Snapdragon 632
122692

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8890 и Snapdragon 632

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.6 ГГц – Mongoose
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53		 4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Gold (Cortex-A73
4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 384 КБ 128 КБ
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 2 млрд.
TDP 5 Вт 7 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T880 MP12 Adreno 506
Архитектура Midgard Adreno 500
Частота GPU 650 МГц 725 МГц
Вычислительных блоков 12 1
Шейдерных блоков 192 96
FLOPS 249 Гфлопс 124.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11.2 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1800 МГц 933 МГц
Шина 2x 32 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек До 7.46 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 546
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 40МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 192 кГц/24-бит, Dolby 5.1

Связь и сети

Модем - X9 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года Июнь 2018 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - SDM632
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8890 Сайт Qualcomm Snapdragon 632

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Комментарии

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