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Exynos 8890 против Snapdragon 650

Exynos 8890
Exynos 8890
VS
Snapdragon 650
Snapdragon 650

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 8890 (Mali-T880 MP12) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Qualcomm Snapdragon 650 (Adreno 510). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8890
  • Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
  • На 80% выше пропускная способность памяти (26.82 против 14.9 Гбит/с)
  • Показывает на 63% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 9 месяцев позже
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 28% выше частота процессора (2300 против 1800 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 8%)
  • Более новая версия DirectX (11.2 vs 11.1)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 650
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu Benchmark 7
Exynos 8890 +81%
160519
Snapdragon 650
88859
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8890 +60%
1310
Snapdragon 650
821

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8890 и Snapdragon 650

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.6 ГГц – Mongoose
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53		 2x 1.8 ГГц – Cortex-A72
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 6
Частота 2300 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 384 КБ 16 КБ
Кэш L2 2 МБ 256 КБ
Техпроцесс 14 нм 28 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 1 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-T880 MP12 Adreno 510
Архитектура Midgard Adreno 500
Частота GPU 650 МГц 600 МГц
Ядер 12 -
Количество ALU - 128
FLOPS 249 Гфлопс 153 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11.2 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1800 МГц 933 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon V56
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, VP8
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X8
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 4.1
Навигация - GPS, GLONASS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года Февраль 2015 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - MSM8956
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8890 Сайт Qualcomm Snapdragon 650

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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