Exynos 8890 против Snapdragon 650
Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 8890 (Mali-T880 MP12) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Qualcomm Snapdragon 650 (Adreno 510). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
34
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
44
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
40
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 8890
- Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
- На 80% выше пропускная способность памяти (26.82 против 14.9 Гбит/с)
- Показывает на 63% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новый - выпущен на 9 месяцев позже
- Имеет на 2 ядра больше
- На 28% выше частота процессора (2300 против 1800 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 8%)
- Более новая версия DirectX (11.2 vs 11.1)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 650
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
Тесты в бенчмарках
AnTuTu Benchmark 7
Exynos 8890 +81%
160519
88859
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 8890 +36%
372
273
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8890 +60%
1310
821
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.6 ГГц – Mongoose
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|2x 1.8 ГГц – Cortex-A72
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2300 МГц
|1800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|384 КБ
|16 КБ
|Кэш L2
|2 МБ
|256 КБ
|Техпроцесс
|14 нм
|28 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|1 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T880 MP12
|Adreno 510
|Архитектура
|Midgard
|Adreno 500
|Частота GPU
|650 МГц
|600 МГц
|Ядер
|12
|-
|Количество ALU
|-
|128
|FLOPS
|249 Гфлопс
|153 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|11.2
|11.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR3
|Частота памяти
|1800 МГц
|933 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 26.82 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon V56
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2400
|2560 x 1600
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, VP8
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X8
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.2
|4.1
|Навигация
|-
|GPS, GLONASS
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2015 года
|Февраль 2015 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MSM8956
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 8890
|Сайт Qualcomm Snapdragon 650
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