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Exynos 8890 против Snapdragon 652

Exynos 8890
Exynos 8890
VS
Snapdragon 652
Snapdragon 652

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8890 (с графикой Mali-T880 MP12) и Qualcomm Snapdragon 652 (Adreno 510). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8890
  • Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
  • На 80% выше пропускная способность памяти (26.82 против 14.9 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 81%) баллов в AnTuTu 8 – 178K vs 98K
  • Показывает на 63% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 9 месяцев позже
  • На 28% выше частота процессора (2300 против 1800 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 8%)
  • Более новая версия DirectX (11.2 vs 11.1)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 652
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8890 +32%
1310
Snapdragon 652
996
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8890 +81%
178605
Snapdragon 652
98420

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8890 и Snapdragon 652

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.6 ГГц – Mongoose
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53		 4x 1.8 ГГц – Cortex-A72
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 384 КБ 256 КБ
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 14 нм 28 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 1 млрд.
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-T880 MP12 Adreno 510
Архитектура Midgard Adreno 500
Частота GPU 650 МГц 600 МГц
Вычислительных блоков 12 1
Шейдерных блоков 192 128
FLOPS 249 Гфлопс 153 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11.2 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1800 МГц 933 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X8
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года Февраль 2015 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - MSM8976
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8890 Сайт Qualcomm Snapdragon 652

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Комментарии

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