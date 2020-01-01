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Exynos 8890 против Snapdragon 662

Exynos 8890
Exynos 8890
VS
Snapdragon 662
Snapdragon 662

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8890 (с графикой Mali-T880 MP12) и Qualcomm Snapdragon 662 (Adreno 610). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8890
  • На 93% выше пропускная способность памяти (26.82 против 13.91 Гбит/с)
  • На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 8%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 662
  • Более новый - выпущен на 4 года и 3 месяца позже
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Меньший размер транзистора (11 против 14 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8890
1310
Snapdragon 662 +8%
1416
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8890
178605
Snapdragon 662
178999

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8890 и Snapdragon 662

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.6 ГГц – Mongoose
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53		 4x 2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 384 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 14 нм 11 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 5 Вт 9 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T880 MP12 Adreno 610
Архитектура Midgard Adreno 600
Частота GPU 650 МГц 600 МГц
Вычислительных блоков 12 2
Шейдерных блоков 192 96
FLOPS 249 Гфлопс 272 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11.2 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек До 13.91 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 683
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X11
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 390 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 4.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года Январь 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - SM615
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8890 Сайт Qualcomm Snapdragon 662

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Комментарии

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