Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 8890 vs Snapdragon 670 – что лучше?

Exynos 8890 против Snapdragon 670

Exynos 8890
Exynos 8890
VS
Snapdragon 670
Snapdragon 670

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8890 (с графикой Mali-T880 MP12) и Qualcomm Snapdragon 670 (Adreno 615). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8890
  • На 80% выше пропускная способность памяти (26.82 против 14.9 Гбит/с)
  • На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 670
  • Более новый - выпущен на 2 года и 9 месяцев позже
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
  • Показывает на 41% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Выше частота графического ускорителя (на 15%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8890
1310
Snapdragon 670 +1%
1322
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8890
178605
Snapdragon 670 +1%
179998

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8890 и Snapdragon 670

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.6 ГГц – Mongoose
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53		 2x 2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 384 КБ 256 КБ
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 14 нм 10 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 5 Вт 9 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T880 MP12 Adreno 615
Архитектура Midgard Adreno 600
Частота GPU 650 МГц 700-750 МГц
Вычислительных блоков 12 2
Шейдерных блоков 192 128
FLOPS 249 Гфлопс 350 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11.2 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 685
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 2520 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 192МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Кодеки Aqstic, aptX, aptX HD, aptX Classic

Связь и сети

Модем - X12 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года Август 2018 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - SDM670
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8890 Сайт Qualcomm Snapdragon 670

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
2 (100%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 845 против Samsung Exynos 8890
2. HiSilicon Kirin 710 против Samsung Exynos 8890
3. Qualcomm Snapdragon 660 против Samsung Exynos 8890
4. Qualcomm Snapdragon 820 против Samsung Exynos 8890
5. Qualcomm Snapdragon 730 против Snapdragon 670
6. Qualcomm Snapdragon 730G против Snapdragon 670
7. Qualcomm Snapdragon 765G против Snapdragon 670
8. Qualcomm Snapdragon 845 против Snapdragon 670
9. Qualcomm Snapdragon 710 против Snapdragon 670

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 670 с Exynos 8890, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях