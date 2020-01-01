Exynos 8890 против Snapdragon 675
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8890 (с графикой Mali-T880 MP12) и Qualcomm Snapdragon 675 (Adreno 612). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
34
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
44
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
40
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 8890
- На 80% выше пропускная способность памяти (26.82 против 14.9 Гбит/с)
- На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 675
- Более новый - выпущен на 2 года позже
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- Меньший размер транзистора (11 против 14 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 15%)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
372
Snapdragon 675 +15%
427
Geekbench 5 (многоядерный)
1310
Snapdragon 675 +7%
1401
AnTuTu Benchmark 8
н/д
207848
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.6 ГГц – Mongoose
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.7 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|384 КБ
|16 КБ
|Кэш L2
|2 МБ
|256 КБ
|Техпроцесс
|14 нм
|11 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T880 MP12
|Adreno 612
|Архитектура
|Midgard
|Adreno 600
|Частота GPU
|650 МГц
|700-750 МГц
|Ядер
|12
|-
|FLOPS
|249 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|11.2
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 26.82 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 685
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2400
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|2x 16МП, 1x 25МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|Кодеки Aqstic, aptX, aptX HD, aptX Classic, 384 кГц/32-бит
Связь и сети
|Модем
|-
|X12 LTE
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.2
|5.0
|Навигация
|-
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2015 года
|Октябрь 2018 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|-
|SDM675
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 8890
|Сайт Qualcomm Snapdragon 675
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