Exynos 8890 против Snapdragon 712
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8890 (с графикой Mali-T880 MP12) и Qualcomm Snapdragon 712 (Adreno 616). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
18
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
44
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 8890
- На 93% выше пропускная способность памяти (26.82 против 13.91 Гбит/с)
- Выше частота графического ускорителя (на 18%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 712
- Более новый - выпущен на 3 года и 3 месяца позже
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
- Набирает больше (на 28%) баллов в AnTuTu 8 – 228K vs 178K
- Показывает на 24% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
375
Snapdragon 712 +9%
409
Geekbench 5 (многоядерный)
1310
Snapdragon 712 +16%
1517
AnTuTu Benchmark 8
178605
Snapdragon 712 +28%
228816
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 8890 и Snapdragon 712
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.6 ГГц – Mongoose
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|2x 2.3 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|384 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Кэш L3
|-
|1 МБ
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|3 млрд.
|TDP
|5 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T880 MP12
|Adreno 616
|Архитектура
|Midgard
|Adreno 600
|Частота GPU
|650 МГц
|550 МГц
|Вычислительных блоков
|12
|2
|Шейдерных блоков
|192
|128
|FLOPS
|249 Гфлопс
|310 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|11.2
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 26.82 Гбит/сек
|До 13.91 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Qualcomm Hexagon 685 DSP
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2400
|3360 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 192МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Модем
|-
|X15
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 15
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 800 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|4.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2015 года
|Февраль 2019 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|-
|SDM712
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 8890
|Сайт Qualcomm Snapdragon 712
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