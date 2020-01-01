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Exynos 8890 против Snapdragon 712

Exynos 8890
Exynos 8890
VS
Snapdragon 712
Snapdragon 712

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8890 (с графикой Mali-T880 MP12) и Qualcomm Snapdragon 712 (Adreno 616). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8890
  • На 93% выше пропускная способность памяти (26.82 против 13.91 Гбит/с)
  • Выше частота графического ускорителя (на 18%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 712
  • Более новый - выпущен на 3 года и 3 месяца позже
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
  • Набирает больше (на 28%) баллов в AnTuTu 8 – 228K vs 178K
  • Показывает на 24% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8890
1310
Snapdragon 712 +16%
1517
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8890
178605
Snapdragon 712 +28%
228816

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8890 и Snapdragon 712

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.6 ГГц – Mongoose
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.3 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 384 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Кэш L3 - 1 МБ
Техпроцесс 14 нм 10 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 3 млрд.
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T880 MP12 Adreno 616
Архитектура Midgard Adreno 600
Частота GPU 650 МГц 550 МГц
Вычислительных блоков 12 2
Шейдерных блоков 192 128
FLOPS 249 Гфлопс 310 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11.2 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек До 13.91 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Qualcomm Hexagon 685 DSP
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 192МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем - X15
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года Февраль 2019 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - SDM712
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8890 Сайт Qualcomm Snapdragon 712

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Комментарии

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