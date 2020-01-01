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Exynos 8890 против Snapdragon 765G

Exynos 8890
Exynos 8890
VS
Snapdragon 765G
Snapdragon 765G

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8890 (с графикой Mali-T880 MP12) и Qualcomm Snapdragon 765G (Adreno 620). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8890
  • На 58% выше пропускная способность памяти (26.82 против 17 Гбит/с)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 765G
  • Более новый - выпущен на 4 года и 1 месяц позже
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Набирает существенно больше (на 77%) баллов в AnTuTu 8 – 315K vs 178K
  • Выше частота графического ускорителя (на 15%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8890
1310
Snapdragon 765G +39%
1826
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8890
178605
Snapdragon 765G +77%
315356

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8890 и Snapdragon 765G

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.6 ГГц – Mongoose
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53		 1x 2.4 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.2 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Кэш L1 384 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 14 нм 7 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 5 Вт 8 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T880 MP12 Adreno 620
Архитектура Midgard Adreno 600
Частота GPU 650 МГц 750 МГц
Вычислительных блоков 12 3
Шейдерных блоков 192 192
FLOPS 249 Гфлопс 582 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11.2 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 2133 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек До 17 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 696
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 eMMC 5.1, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 3200 x 1800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X52
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года Декабрь 2019 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - SM7250-AB
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8890 Сайт Qualcomm Snapdragon 765G

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