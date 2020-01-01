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Exynos 8890 против Snapdragon 821

Exynos 8890
Exynos 8890
VS
Snapdragon 821
Snapdragon 821

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 8890 (Mali-T880 MP12) с его более новым соперником в лице 4-ядерного Qualcomm Snapdragon 821 (Adreno 530). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8890
  • Имеет на 4 ядра больше
Преимущества Qualcomm Snapdragon 821
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
  • На 11% выше пропускная способность памяти (29.8 против 26.82 Гбит/с)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8890 +73%
1310
Snapdragon 821
758
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8890 и Snapdragon 821

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.6 ГГц – Mongoose
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.342 ГГц – Kryo
2x 1.6 ГГц – Kryo
Количество ядер 8 4
Частота 2300 МГц 2342 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 384 КБ 64 КБ
Кэш L2 2 МБ 3 МБ
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-T880 MP12 Adreno 530
Архитектура Midgard Adreno 500
Частота GPU 650 МГц 653 МГц
Ядер 12 -
Количество ALU - 256
FLOPS 249 Гфлопс 519 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11.2 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1800 МГц 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек До 29.8 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 680
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 28МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 192 кГц/24 бит

Связь и сети

Модем - X12
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 4.1
Навигация - GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года Июль 2016 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели - MSM8996 Pro
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8890 Сайт Qualcomm Snapdragon 821

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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