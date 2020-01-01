Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 8890 (Mali-T880 MP12) с его более новым соперником в лице 4-ядерного Qualcomm Snapdragon 821 (Adreno 530). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.