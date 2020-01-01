Exynos 8890 против Snapdragon 821
Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 8890 (Mali-T880 MP12) с его более новым соперником в лице 4-ядерного Qualcomm Snapdragon 821 (Adreno 530). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
34
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
44
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
40
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 8890
- Имеет на 4 ядра больше
Преимущества Qualcomm Snapdragon 821
- Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
- На 11% выше пропускная способность памяти (29.8 против 26.82 Гбит/с)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 8890 +8%
372
343
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8890 +73%
1310
758
AnTuTu Benchmark 8
н/д
175868
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.6 ГГц – Mongoose
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|2x 2.342 ГГц – Kryo
2x 1.6 ГГц – Kryo
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|2300 МГц
|2342 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|384 КБ
|64 КБ
|Кэш L2
|2 МБ
|3 МБ
|Техпроцесс
|14 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|2 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T880 MP12
|Adreno 530
|Архитектура
|Midgard
|Adreno 500
|Частота GPU
|650 МГц
|653 МГц
|Ядер
|12
|-
|Количество ALU
|-
|256
|FLOPS
|249 Гфлопс
|519 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|11.2
|11.2
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4
|Частота памяти
|1800 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 26.82 Гбит/сек
|До 29.8 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 680
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2400
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 28МП, 2x 13МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|192 кГц/24 бит
Связь и сети
|Модем
|-
|X12
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.2
|4.1
|Навигация
|-
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2015 года
|Июль 2016 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|-
|MSM8996 Pro
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 8890
|Сайт Qualcomm Snapdragon 821
Опрос
2 (28.6%)
5 (71.4%)
Всего проголосовало: 7
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