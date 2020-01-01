Exynos 8890 против Snapdragon 835
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8890 (с графикой Mali-T880 MP12) и Qualcomm Snapdragon 835 (Adreno 540). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
34
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
44
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
40
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 835
- Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- Более новый - выпущен на 1 год позже
- Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
- На 7% выше частота процессора (2450 против 2300 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 9%)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
- На 11% выше пропускная способность памяти (29.8 против 26.82 Гбит/с)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
372
Snapdragon 835 +5%
392
Geekbench 5 (многоядерный)
1310
Snapdragon 835 +31%
1715
AnTuTu Benchmark 8
н/д
281291
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.6 ГГц – Mongoose
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.45 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A53)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2450 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.1-A
|Кэш L1
|384 КБ
|128 КБ
|Кэш L2
|2 МБ
|2 МБ
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|3 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T880 MP12
|Adreno 540
|Архитектура
|Midgard
|Adreno 500
|Частота GPU
|650 МГц
|710 МГц
|Ядер
|12
|-
|Количество ALU
|-
|256
|FLOPS
|249 Гфлопс
|558 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|11.2
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 26.82 Гбит/сек
|До 29.8 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 680
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2400
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 32МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|Qualcomm aptX, Qualcomm Aqstic
Связь и сети
|Модем
|-
|X16 LTE
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 16
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 1000 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.2
|5.0
|Навигация
|-
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2015 года
|Ноябрь 2016 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|-
|MSM8998
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 8890
|Сайт Qualcomm Snapdragon 835
Опрос
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