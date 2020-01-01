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Exynos 8890 против Snapdragon 865

Exynos 8890
Exynos 8890
VS
Snapdragon 865
Snapdragon 865

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8890 (с графикой Mali-T880 MP12) и Qualcomm Snapdragon 865 (Adreno 650). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8890
  • Выше частота графического ускорителя (на 11%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 865
  • Показывает в 4.9 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 3.3 раза) баллов в AnTuTu 8 – 597K vs 178K
  • Более новый - выпущен на 4 года и 1 месяц позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • На 64% выше пропускная способность памяти (44 против 26.82 Гбит/с)
  • На 23% выше частота процессора (2840 против 2300 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 8890
375
Snapdragon 865 +151%
940
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8890
1310
Snapdragon 865 +165%
3469
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8890
178605
Snapdragon 865 +235%
597763

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8890 и Snapdragon 865

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.6 ГГц – Mongoose
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53		 1x 2.84 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2840 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L1 384 КБ 512 КБ
Кэш L2 2 МБ 1 МБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 14 нм 7 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 5 Вт 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T880 MP12 Adreno 650
Архитектура Midgard Adreno 600
Частота GPU 650 МГц 587 МГц
Вычислительных блоков 12 2
Шейдерных блоков 192 512
FLOPS 249 Гфлопс 1228 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11.2 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR5
Частота памяти 1800 МГц 2750 МГц
Шина 2x 32 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек До 44 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 698
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 UFS 3.0, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 200МП, 2x 25МП
Запись видео 4K при 30FPS 8K при 30FPS, 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 8K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X55
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 2000 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 316 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 4.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года Декабрь 2019 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели - SM8250
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8890 Сайт Qualcomm Snapdragon 865

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Комментарии

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