Exynos 8890 против Snapdragon 865
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8890 (с графикой Mali-T880 MP12) и Qualcomm Snapdragon 865 (Adreno 650). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
18
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
44
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 8890
- Выше частота графического ускорителя (на 11%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 865
- Показывает в 4.9 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (в 3.3 раза) баллов в AnTuTu 8 – 597K vs 178K
- Более новый - выпущен на 4 года и 1 месяц позже
- Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- На 64% выше пропускная способность памяти (44 против 26.82 Гбит/с)
- На 23% выше частота процессора (2840 против 2300 МГц
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
375
Snapdragon 865 +151%
940
Geekbench 5 (многоядерный)
1310
Snapdragon 865 +165%
3469
AnTuTu Benchmark 8
178605
Snapdragon 865 +235%
597763
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 8890 и Snapdragon 865
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.6 ГГц – Mongoose
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|1x 2.84 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2840 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|384 КБ
|512 КБ
|Кэш L2
|2 МБ
|1 МБ
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|14 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
|TDP
|5 Вт
|10 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T880 MP12
|Adreno 650
|Архитектура
|Midgard
|Adreno 600
|Частота GPU
|650 МГц
|587 МГц
|Вычислительных блоков
|12
|2
|Шейдерных блоков
|192
|512
|FLOPS
|249 Гфлопс
|1228 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|11.2
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR5
|Частота памяти
|1800 МГц
|2750 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 26.82 Гбит/сек
|До 44 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 698
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|UFS 3.0, UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2400
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 200МП, 2x 25МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|8K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X55
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 2000 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 316 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|4.2
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2015 года
|Декабрь 2019 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|-
|SM8250
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 8890
|Сайт Qualcomm Snapdragon 865
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