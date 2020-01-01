Exynos 8890 против Exynos 7420
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8890 (с графикой Mali-T880 MP12) и Exynos 7420 (Mali-T760 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
23
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
18
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
44
42
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
24
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 8890
- Набирает существенно больше (на 56%) баллов в AnTuTu 8 – 178K vs 114K
- Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
- На 10% выше частота процессора (2300 против 2100 МГц
- На 8% выше пропускная способность памяти (26.82 против 24.8 Гбит/с)
- Более новая версия DirectX (11.2 vs 11)
Преимущества Samsung Exynos 7420
- Выше частота графического ускорителя (на 19%)
- Показывает на 21% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 8890 +42%
375
264
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8890 +47%
1310
890
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8890 +56%
178605
114552
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 8890 и Exynos 7420
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.6 ГГц – Mongoose
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.1 ГГц – Cortex-A57
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2100 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|384 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|512 КБ
|Техпроцесс
|14 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|2 млрд.
|TDP
|5 Вт
|7 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T880 MP12
|Mali-T760 MP8
|Архитектура
|Midgard
|Midgard
|Частота GPU
|650 МГц
|772 МГц
|Вычислительных блоков
|12
|8
|Шейдерных блоков
|192
|128
|FLOPS
|249 Гфлопс
|302 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|11.2
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4
|Частота памяти
|1800 МГц
|-
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 26.82 Гбит/сек
|До 24.8 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2400
|2560 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 24МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Shannon 333
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 450 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|4.2
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2015 года
|Апрель 2015 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 8890
|Сайт Samsung Exynos 7420
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