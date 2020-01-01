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Exynos 8890 против Exynos 7420

Exynos 8890
Exynos 8890
VS
Exynos 7420
Exynos 7420

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8890 (с графикой Mali-T880 MP12) и Exynos 7420 (Mali-T760 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8890
  • Набирает существенно больше (на 56%) баллов в AnTuTu 8 – 178K vs 114K
  • Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
  • На 10% выше частота процессора (2300 против 2100 МГц
  • На 8% выше пропускная способность памяти (26.82 против 24.8 Гбит/с)
  • Более новая версия DirectX (11.2 vs 11)
Преимущества Samsung Exynos 7420
  • Выше частота графического ускорителя (на 19%)
  • Показывает на 21% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 8890 +42%
375
Exynos 7420
264
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8890 +47%
1310
Exynos 7420
890
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8890 +56%
178605
Exynos 7420
114552

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8890 и Exynos 7420

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.6 ГГц – Mongoose
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.1 ГГц – Cortex-A57
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2100 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 384 КБ -
Кэш L2 2 МБ 512 КБ
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 2 млрд.
TDP 5 Вт 7 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T880 MP12 Mali-T760 MP8
Архитектура Midgard Midgard
Частота GPU 650 МГц 772 МГц
Вычислительных блоков 12 8
Шейдерных блоков 192 128
FLOPS 249 Гфлопс 302 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11.2 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1800 МГц -
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек До 24.8 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 2560 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 24МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Shannon 333
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 450 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.2 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года Апрель 2015 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8890 Сайт Samsung Exynos 7420

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Комментарии

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