Exynos 8890 против Exynos 7880
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8890 (с графикой Mali-T880 MP12) и Exynos 7880 (Mali-T830 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
34
20
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
44
48
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
40
32
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 8890
- Показывает в 3.5 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 63% выше пропускная способность памяти (26.82 против 16.5 Гбит/с)
- На 21% выше частота процессора (2300 против 1900 МГц
- Более новая версия DirectX (11.2 vs 11)
Преимущества Samsung Exynos 7880
- Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
- Выше частота графического ускорителя (на 46%)
Тесты в бенчмарках
AnTuTu Benchmark 7
Exynos 8890 +120%
160519
72937
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 8890 +155%
372
146
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8890 +43%
1310
919
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.6 ГГц – Mongoose
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|8x 1.9 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|1900 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|384 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|14 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|2 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T880 MP12
|Mali-T830 MP3
|Архитектура
|Midgard
|Midgard
|Частота GPU
|650 МГц
|950 МГц
|Ядер
|12
|3
|FLOPS
|249 Гфлопс
|71 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|11.2
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4
|Частота памяти
|1800 МГц
|1033 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 26.82 Гбит/сек
|До 16.5 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2400
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 16МП, 2x 8МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.2
|4.2
|Навигация
|-
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2015 года
|Январь 2017 года
|Класс
|Флагман
|Бюджетный
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 8890
|Сайт Samsung Exynos 7880
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