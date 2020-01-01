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Exynos 8890 против Exynos 7885

Exynos 8890
Exynos 8890
VS
Exynos 7885
Exynos 7885

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8890 (с графикой Mali-T880 MP12) и Exynos 7885 (Mali-G71 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8890
  • Показывает в 8.6 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 5% выше частота процессора (2300 против 2200 МГц
  • Более новая версия DirectX (11.2 vs 11)
Преимущества Samsung Exynos 7885
  • Более новый - выпущен на 2 года и 3 месяца позже
  • Выше частота графического ускорителя (в 2 раза)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 8890 +15%
372
Exynos 7885
324
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8890 +25%
1310
Exynos 7885
1046
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8890
н/д
Exynos 7885
140248

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8890 и Exynos 7885

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.6 ГГц – Mongoose
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 384 КБ 64 КБ
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-T880 MP12 Mali-G71 MP2
Архитектура Midgard Bifrost
Частота GPU 650 МГц 1300 МГц
Ядер 12 2
FLOPS 249 Гфлопс 29 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11.2 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1800 МГц 1800 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 2220 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация - GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года Февраль 2018 года
Класс Флагман Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8890 Сайт Samsung Exynos 7885

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