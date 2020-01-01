Exynos 8890 против Exynos 7885
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8890 (с графикой Mali-T880 MP12) и Exynos 7885 (Mali-G71 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
34
27
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
44
52
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
40
38
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 8890
- Показывает в 8.6 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 5% выше частота процессора (2300 против 2200 МГц
- Более новая версия DirectX (11.2 vs 11)
Преимущества Samsung Exynos 7885
- Более новый - выпущен на 2 года и 3 месяца позже
- Выше частота графического ускорителя (в 2 раза)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 8890 +15%
372
324
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8890 +25%
1310
1046
AnTuTu Benchmark 8
н/д
140248
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.6 ГГц – Mongoose
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|384 КБ
|64 КБ
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|14 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|2 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T880 MP12
|Mali-G71 MP2
|Архитектура
|Midgard
|Bifrost
|Частота GPU
|650 МГц
|1300 МГц
|Ядер
|12
|2
|FLOPS
|249 Гфлопс
|29 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|11.2
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4
|Частота памяти
|1800 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 26.82 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2400
|2220 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 21МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.2
|4.2
|Навигация
|-
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2015 года
|Февраль 2018 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 8890
|Сайт Samsung Exynos 7885
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