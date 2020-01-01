Exynos 8890 против Exynos 7904
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8890 (с графикой Mali-T880 MP12) и Exynos 7904 (Mali-G71 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
34
24
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
44
56
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
40
40
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 8890
- Показывает в 3.8 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 28% выше частота процессора (2300 против 1800 МГц
Преимущества Samsung Exynos 7904
- Более новый - выпущен на 3 года и 4 месяца позже
- Выше частота графического ускорителя (на 18%)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 8890 +35%
372
275
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8890 +28%
1310
1022
AnTuTu Benchmark 8
н/д
108609
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.6 ГГц – Mongoose
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|2x 1.8 ГГц – Cortex-A73
6x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|1800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|384 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|14 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|2 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T880 MP12
|Mali-G71 MP2
|Архитектура
|Midgard
|Bifrost
|Частота GPU
|650 МГц
|770 МГц
|Ядер
|12
|2
|FLOPS
|249 Гфлопс
|65 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|11.2
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|-
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 26.82 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 4 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2400
|2400 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 32МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.2
|5.0
|Навигация
|-
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2015 года
|Февраль 2019 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 8890
|Сайт Samsung Exynos 7904
Опрос
2 (40%)
3 (60%)
Всего проголосовало: 5
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