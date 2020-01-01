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Exynos 8890 против Exynos 880

Exynos 8890
Exynos 8890
VS
Exynos 880
Exynos 880

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8890 (с графикой Mali-T880 MP12) и Exynos 880 (Mali G76 MP5). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8890
  • На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц
Преимущества Samsung Exynos 880
  • Более новый - выпущен на 4 года и 7 месяцев позже
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 61%) баллов в AnTuTu 8 – 288K vs 178K
  • Выше частота графического ускорителя (на 11%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 8890
375
Exynos 880 +77%
662
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8890
1310
Exynos 880 +41%
1850
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8890
178605
Exynos 880 +61%
288056

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8890 и Exynos 880

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.6 ГГц – Mongoose
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53		 2x 2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L1 384 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 14 нм 8 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 5 Вт 7 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T880 MP12 Mali G76 MP5
Архитектура Midgard Bifrost
Частота GPU 650 МГц 720 МГц
Вычислительных блоков 12 5
Шейдерных блоков 192 80
FLOPS 249 Гфлопс 576 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11.2 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 2133 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Exynos 5123
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года Май 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8890 Сайт Samsung Exynos 880

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