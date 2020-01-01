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Exynos 8895 против A10 Fusion

Exynos 8895
Exynos 8895
VS
A10 Fusion
A10 Fusion

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 8895 (Mali-G71 MP20) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Apple A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8895
  • Показывает в 3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (10 против 16 нанометров)
Преимущества Apple A10 Fusion
  • Набирает существенно больше (на 42%) баллов в AnTuTu 8 – 250K vs 176K
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 8895
380
A10 Fusion +106%
782
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8895 +13%
1595
A10 Fusion
1413
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8895
176117
A10 Fusion +42%
250869

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8895 и A10 Fusion

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 0 ГГц – Zephyr
Количество ядер 8 4
Частота 2314 МГц 2340 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ 64 КБ
Кэш L2 2 МБ 3 МБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 10 нм 16 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 3.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP20 PowerVR GT7600
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 900 МГц 900 МГц
Ядер 20 6
FLOPS 349 Гфлопс 115 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц -
Шина 2x 16 Бит -
Пропускная способность До 29 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 2048 x 1536
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
Аудио 192 kHz/24 bit AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Qualcomm MDM9645M
Поддержка 4G LTE Cat. 16 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2017 года Сентябрь 2016 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8895 -

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