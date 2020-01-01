Exynos 8895 против A12X Bionic
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8895 (с графикой Mali-G71 MP20) и Apple A12X Bionic (Apple A12X Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
35
94
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
21
100
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
56
75
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
37
92
Основные отличия
Преимущества Apple A12X Bionic
- Показывает в 3.7 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (в 3.6 раза) баллов в AnTuTu 8 – 631K vs 176K
- Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
- На 8% выше частота процессора (2500 против 2314 МГц
- Более новая версия DirectX (12.1 vs 11)
- На 7% выше пропускная способность памяти (31 против 29 Гбит/с)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
380
A12X Bionic +196%
1124
Geekbench 5 (многоядерный)
1595
A12X Bionic +191%
4640
AnTuTu Benchmark 8
176117
A12X Bionic +259%
631952
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.5 ГГц – Vortex
4x 1.59 ГГц – Tempest
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2314 МГц
|2500 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.3-A
|Кэш L1
|64 КБ
|2048 КБ
|Кэш L2
|2 МБ
|8 МБ
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|10 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP20
|Apple A12X Bionic GPU
|Архитектура
|Bifrost
|-
|Частота GPU
|900 МГц
|-
|Ядер
|20
|7
|FLOPS
|349 Гфлопс
|1300 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 64 Бит
|Пропускная способность
|До 29 Гбит/сек
|До 31 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|2732 x 2048
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 28МП, 2x 16МП
|-
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|8K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|192 kHz/24 bit
|Apple Lossless, HE‑AAC v2, Linear PCM, AAX и AAX+
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 16
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1000 Мбит/с
|До 1000 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 350 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2017 года
|Октябрь 2018 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 8895
|-
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