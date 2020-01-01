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Exynos 8895 против A12X Bionic

Exynos 8895
Exynos 8895
VS
A12X Bionic
A12X Bionic

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8895 (с графикой Mali-G71 MP20) и Apple A12X Bionic (Apple A12X Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Apple A12X Bionic
  • Показывает в 3.7 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 3.6 раза) баллов в AnTuTu 8 – 631K vs 176K
  • Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • На 8% выше частота процессора (2500 против 2314 МГц
  • Более новая версия DirectX (12.1 vs 11)
  • На 7% выше пропускная способность памяти (31 против 29 Гбит/с)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 8895
380
A12X Bionic +196%
1124
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8895
1595
A12X Bionic +191%
4640
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8895
176117
A12X Bionic +259%
631952

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8895 и A12X Bionic

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.5 ГГц – Vortex
4x 1.59 ГГц – Tempest
Количество ядер 8 8
Частота 2314 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Кэш L1 64 КБ 2048 КБ
Кэш L2 2 МБ 8 МБ
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 10 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP20 Apple A12X Bionic GPU
Архитектура Bifrost -
Частота GPU 900 МГц -
Ядер 20 7
FLOPS 349 Гфлопс 1300 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 64 Бит
Пропускная способность До 29 Гбит/сек До 31 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 2732 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 16МП -
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 8K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио 192 kHz/24 bit Apple Lossless, HE‑AAC v2, Linear PCM, AAX и AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 16 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 350 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2017 года Октябрь 2018 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8895 -

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Комментарии

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