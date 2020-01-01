Exynos 8895 против Apple A9
Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 8895 (Mali-G71 MP20) с его более старым соперником в лице 2-ядерного Apple A9 (PowerVR Series 7XT GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
35
32
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
21
28
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
56
44
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
37
35
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 8895
- Имеет на 6 ядер больше
- На 95% выше пропускная способность памяти (29 против 14.9 Гбит/с)
- Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 38%)
- На 25% выше частота процессора (2314 против 1850 МГц
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
380
Apple A9 +43%
544
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8895 +58%
1595
1009
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8895 +3%
176117
170666
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53
|2x 1.85 ГГц – Twister
|Количество ядер
|8
|2
|Частота
|2314 МГц
|1850 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|64 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|3 МБ
|Кэш L3
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|2 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP20
|PowerVR Series 7XT GT7600
|Архитектура
|Bifrost
|Rogue
|Частота GPU
|900 МГц
|650 МГц
|Ядер
|20
|6
|Количество ALU
|-
|192
|FLOPS
|349 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|1333 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 29 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|1920 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 28МП, 2x 16МП
|1x 32МП, 2x 12МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|192 kHz/24 bit
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Qualcomm MDM9635M
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 16
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1000 Мбит/с
|До 450 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2017 года
|Сентябрь 2015 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 8895
|-
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