Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 8895 vs Apple A9 – что лучше?

Exynos 8895 против Apple A9

Exynos 8895
Exynos 8895
VS
Apple A9
Apple A9

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 8895 (Mali-G71 MP20) с его более старым соперником в лице 2-ядерного Apple A9 (PowerVR Series 7XT GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8895
  • Имеет на 6 ядер больше
  • На 95% выше пропускная способность памяти (29 против 14.9 Гбит/с)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 38%)
  • На 25% выше частота процессора (2314 против 1850 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 8895
380
Apple A9 +43%
544
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8895 +58%
1595
Apple A9
1009
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8895 +3%
176117
Apple A9
170666

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8895 и Apple A9

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53		 2x 1.85 ГГц – Twister
Количество ядер 8 2
Частота 2314 МГц 1850 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ -
Кэш L2 2 МБ 3 МБ
Кэш L3 - 8 МБ
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP20 PowerVR Series 7XT GT7600
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 900 МГц 650 МГц
Ядер 20 6
Количество ALU - 192
FLOPS 349 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1333 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 29 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио 192 kHz/24 bit AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Qualcomm MDM9635M
Поддержка 4G LTE Cat. 16 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с До 450 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2017 года Сентябрь 2015 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8895 -

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
5 (50%)
5 (50%)
Всего проголосовало: 10

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Apple A9 с Exynos 8895, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях