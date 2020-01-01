Exynos 8895 против Kirin 710
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8895 (с графикой Mali-G71 MP20) и HiSilicon Kirin 710 (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
35
29
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
25
13
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
56
55
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
38
32
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 8895
- Показывает на 55% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
- На 5% выше частота процессора (2314 против 2200 МГц
- Набирает немного больше (на 10%) баллов в AnTuTu 8 – 176K vs 159K
Преимущества HiSilicon Kirin 710
- Более новый - выпущен на 1 год и 5 месяцев позже
- Выше частота графического ускорителя (на 11%)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 8895 +16%
380
329
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8895 +33%
1595
1202
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8895 +10%
176117
159540
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2314 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|64 КБ
|256 КБ
|Кэш L2
|2 МБ
|512 КБ
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|5.5 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP20
|Mali-G51
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|900 МГц
|1000 МГц
|Ядер
|20
|4
|FLOPS
|349 Гфлопс
|225 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 29 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 4 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|2340 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 28МП, 2x 16МП
|1x 40МП, 2x 24МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|192 kHz/24 bit
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 16
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1000 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2017 года
|Июль 2018 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 8895
|Сайт HiSilicon Kirin 710
Опрос
5 (83.3%)
1 (16.7%)
Всего проголосовало: 6
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