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Exynos 8895 против Kirin 710A

Exynos 8895
Exynos 8895
VS
Kirin 710A
Kirin 710A

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8895 (с графикой Mali-G71 MP20) и HiSilicon Kirin 710A (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8895
  • Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
  • На 16% выше частота процессора (2314 против 2000 МГц
  • Набирает больше (на 11%) баллов в AnTuTu 8 – 174K vs 156K
Преимущества HiSilicon Kirin 710A
  • Более новый - выпущен на 3 года и 5 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 11%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 8895 +20%
378
Kirin 710A
316
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8895 +35%
1544
Kirin 710A
1146
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8895 +11%
174593
Kirin 710A
156816

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8895 и Kirin 710A

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53		 4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2314 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ 256 КБ
Кэш L2 2 МБ 512 КБ
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP20 Mali-G51
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 900 МГц 1000 МГц
Ядер 20 4
FLOPS 349 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 29 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 16МП 1x 40МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 120FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио 192 kHz/24 bit AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 16 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2017 года Июнь 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8895 -

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Комментарии

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