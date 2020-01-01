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Exynos 8895 против Kirin 955

Exynos 8895
Exynos 8895
VS
Kirin 955
Kirin 955

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8895 (с графикой Mali-G71 MP20) и HiSilicon Kirin 955 (ARM Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8895
  • Показывает в 2.9 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (10 против 16 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 50%) баллов в AnTuTu 8 – 178K vs 119K
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
  • На 13% выше пропускная способность памяти (29 против 25.6 Гбит/с)
Преимущества HiSilicon Kirin 955
  • На 8% выше частота процессора (2500 против 2314 МГц
  • Более новая версия DirectX (11.2 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 8895 +13%
386
Kirin 955
342
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8895 +44%
1579
Kirin 955
1100
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8895 +50%
178493
Kirin 955
119162

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8895 и Kirin 955

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.5 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2314 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 10 нм 16 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP20 ARM Mali-T880 MP4
Архитектура Bifrost Midgard
Частота GPU 900 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 20 4
Шейдерных блоков 320 64
FLOPS 349 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц -
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 29 Гбит/сек До 25.6 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио 192 kHz/24 bit AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 16 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2017 года Апрель 2016 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8895 -

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