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Exynos 8895 против Kirin 970

Exynos 8895
Exynos 8895
VS
Kirin 970
Kirin 970

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8895 (с графикой Mali-G71 MP20) и HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8895
  • Выше частота графического ускорителя (на 21%)
  • Показывает на 1% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества HiSilicon Kirin 970
  • Набирает больше (на 33%) баллов в AnTuTu 8 – 235K vs 176K
  • Более новый - выпущен на 6 месяцев позже
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 8895
380
Kirin 970 +3%
392
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8895 +15%
1595
Kirin 970
1392
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8895
176117
Kirin 970 +33%
235052

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8895 и Kirin 970

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
Количество ядер 8 8
Частота 2314 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ 512 КБ
Кэш L2 2 МБ 2 МБ
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP20 Mali G72 MP12
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 900 МГц 746 МГц
Ядер 20 12
FLOPS 349 Гфлопс 347 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1833 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 29 Гбит/сек До 29 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
Аудио 192 kHz/24 bit 32 bit@384 kHz, HD-audio

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 16 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Февраль 2017 года Сентябрь 2017 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8895 Сайт HiSilicon Kirin 970

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7 (58.3%)
5 (41.7%)
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Комментарии

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