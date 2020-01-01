Exynos 8895 против Kirin 970
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8895 (с графикой Mali-G71 MP20) и HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
35
37
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
25
34
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
56
56
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
38
42
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 8895
- Выше частота графического ускорителя (на 21%)
- Показывает на 1% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества HiSilicon Kirin 970
- Набирает больше (на 33%) баллов в AnTuTu 8 – 235K vs 176K
- Более новый - выпущен на 6 месяцев позже
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
380
Kirin 970 +3%
392
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8895 +15%
1595
1392
AnTuTu Benchmark 8
176117
Kirin 970 +33%
235052
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2314 МГц
|2360 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|64 КБ
|512 КБ
|Кэш L2
|2 МБ
|2 МБ
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|5.5 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP20
|Mali G72 MP12
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|900 МГц
|746 МГц
|Ядер
|20
|12
|FLOPS
|349 Гфлопс
|347 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|1833 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 29 Гбит/сек
|До 29 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 28МП, 2x 16МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
|Аудио
|192 kHz/24 bit
|32 bit@384 kHz, HD-audio
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 16
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1000 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2017 года
|Сентябрь 2017 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 8895
|Сайт HiSilicon Kirin 970
Опрос
7 (58.3%)
5 (41.7%)
Всего проголосовало: 12
Сравнения с конкурентами
- Qualcomm Snapdragon 845 vs Samsung Exynos 8895
- Qualcomm Snapdragon 670 vs Samsung Exynos 8895
- Qualcomm Snapdragon 660 vs Samsung Exynos 8895
- Qualcomm Snapdragon 855 vs HiSilicon Kirin 970
- Qualcomm Snapdragon 730 vs HiSilicon Kirin 970
- Qualcomm Snapdragon 712 vs HiSilicon Kirin 970
- Qualcomm Snapdragon 710 vs HiSilicon Kirin 970
- Qualcomm Snapdragon 665 vs HiSilicon Kirin 970