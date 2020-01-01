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Exynos 8895 против Kirin 980

Exynos 8895
Exynos 8895
VS
Kirin 980
Kirin 980

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8895 (с графикой Mali-G71 MP20) и HiSilicon Kirin 980 (Mali G76 MP10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8895
  • Выше частота графического ускорителя (на 25%)
Преимущества HiSilicon Kirin 980
  • Набирает существенно больше (в 2.3 раза) баллов в AnTuTu 8 – 403K vs 176K
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • На 12% выше частота процессора (2600 против 2314 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • На 10% выше пропускная способность памяти (31.78 против 29 Гбит/с)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 8895
380
Kirin 980 +83%
696
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8895
1595
Kirin 980 +56%
2486
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8895
176117
Kirin 980 +129%
403506

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8895 и Kirin 980

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.6 ГГц – Cortex-A76
2x 1.92 ГГц – Cortex-A76
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2314 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ 512 КБ
Кэш L2 2 МБ 512 КБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 6.9 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP20 Mali G76 MP10
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 900 МГц 720 МГц
Ядер 20 10
FLOPS 349 Гфлопс 691 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 29 Гбит/сек До 31.78 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 3120 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио 192 kHz/24 bit AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 16 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с До 1400 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2017 года Август 2018 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8895 Сайт HiSilicon Kirin 980

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Всего проголосовало: 8

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Комментарии

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