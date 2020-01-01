Exynos 8895 против Kirin 980
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8895 (с графикой Mali-G71 MP20) и HiSilicon Kirin 980 (Mali G76 MP10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
35
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
25
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
56
71
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
38
65
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 8895
- Выше частота графического ускорителя (на 25%)
Преимущества HiSilicon Kirin 980
- Набирает существенно больше (в 2.3 раза) баллов в AnTuTu 8 – 403K vs 176K
- Показывает в 2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
- На 12% выше частота процессора (2600 против 2314 МГц
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
- На 10% выше пропускная способность памяти (31.78 против 29 Гбит/с)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
380
Kirin 980 +83%
696
Geekbench 5 (многоядерный)
1595
Kirin 980 +56%
2486
AnTuTu Benchmark 8
176117
Kirin 980 +129%
403506
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53
|2x 2.6 ГГц – Cortex-A76
2x 1.92 ГГц – Cortex-A76
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2314 МГц
|2600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|64 КБ
|512 КБ
|Кэш L2
|2 МБ
|512 КБ
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|6.9 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP20
|Mali G76 MP10
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|900 МГц
|720 МГц
|Ядер
|20
|10
|FLOPS
|349 Гфлопс
|691 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 29 Гбит/сек
|До 31.78 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|3120 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 28МП, 2x 16МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|192 kHz/24 bit
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 16
|LTE Cat. 21
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1000 Мбит/с
|До 1400 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2017 года
|Август 2018 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 8895
|Сайт HiSilicon Kirin 980
Опрос
2 (25%)
6 (75%)
Всего проголосовало: 8
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