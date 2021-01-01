Exynos 8895 против Kirin 990 (4G)
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8895 (с графикой Mali-G71 MP20) и HiSilicon Kirin 990 (4G) (Mali G76 MP16). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
36
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
30
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
55
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
39
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 8895
- Выше частота графического ускорителя (на 50%)
Преимущества HiSilicon Kirin 990 (4G)
- Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (на 83%) баллов в AnTuTu 9 – 504K vs 274K
- Более новый - выпущен на 2 года и 8 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
- На 24% выше частота процессора (2860 против 2314 МГц)
- На 10% выше пропускная способность памяти (31.78 против 29 Гбит/с)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|72772
|143538
|GPU
|100503
|161429
|Memory
|37706
|107678
|UX
|63031
|84092
|Total score
|274880
|504000
GeekBench 5
Single-Core Score
383
Kirin 990 (4G) +95%
748
Multi-Core Score
1568
Kirin 990 (4G) +98%
3106
|Image compression
|99.55 Mpixels/s
|148.7 Mpixels/s
|Face detection
|14.55 images/s
|23.9 images/s
|Speech recognition
|26.3 words/s
|54.1 words/s
|Machine learning
|20.35 images/s
|55.8 images/s
|Camera shooting
|15.55 images/s
|28.2 images/s
|HTML 5
|1.52 Mnodes/s
|3.13 Mnodes/s
|SQLite
|475.7 Krows/s
|797.5 Krows/s
Игры
|PUBG Mobile
|-
|58 FPS
[Ultra]
|Call of Duty: Mobile
|-
|41 FPS
[Ultra]
|Fortnite
|-
|29 FPS
[Ultra]
|Shadowgun Legends
|-
|55 FPS
[Ultra]
|World of Tanks Blitz
|-
|60 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|60 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Huawei Mate 30 Pro
1146 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 8895 и Kirin 990 (4G)
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53
|2x 2.86 ГГц – Cortex-A76
2x 2.09 ГГц – Cortex-A76
4x 1.86 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2314 МГц
|2860 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|64 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|512 КБ
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|8 млрд.
|TDP
|5 Вт
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP20
|Mali G76 MP16
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|900 МГц
|600 МГц
|Вычислительных блоков
|20
|16
|Шейдерных блоков
|320
|256
|FLOPS
|349 Гфлопс
|768 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 29 Гбит/сек
|До 31.78 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Da Vinci
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1, UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|3360 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 28МП, 2x 16МП
|-
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VC-1
|Аудио
|192 kHz/24 bit
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 16
|LTE Cat. 21
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1000 Мбит/с
|До 1400 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2017 года
|Октябрь 2019 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 8895
|Сайт HiSilicon Kirin 990 (4G)
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