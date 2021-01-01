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Exynos 8895 против Kirin 990 (4G)

Exynos 8895
VS
Kirin 990 (4G)
Exynos 8895
Kirin 990 (4G)

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8895 (с графикой Mali-G71 MP20) и HiSilicon Kirin 990 (4G) (Mali G76 MP16). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8895
  • Выше частота графического ускорителя (на 50%)
Преимущества HiSilicon Kirin 990 (4G)
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 83%) баллов в AnTuTu 9 – 504K vs 274K
  • Более новый - выпущен на 2 года и 8 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • На 24% выше частота процессора (2860 против 2314 МГц)
  • На 10% выше пропускная способность памяти (31.78 против 29 Гбит/с)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 8895
vs
Kirin 990 (4G)

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 8895
274880
Kirin 990 (4G) +83%
504000
CPU 72772 143538
GPU 100503 161429
Memory 37706 107678
UX 63031 84092
Total score 274880 504000
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Exynos 8895
1568
Kirin 990 (4G) +98%
3106
Image compression 99.55 Mpixels/s 148.7 Mpixels/s
Face detection 14.55 images/s 23.9 images/s
Speech recognition 26.3 words/s 54.1 words/s
Machine learning 20.35 images/s 55.8 images/s
Camera shooting 15.55 images/s 28.2 images/s
HTML 5 1.52 Mnodes/s 3.13 Mnodes/s
SQLite 475.7 Krows/s 797.5 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 58 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile - 41 FPS
[Ultra]
Fortnite - 29 FPS
[Ultra]
Shadowgun Legends - 55 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz - 60 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 60 FPS
[Ultra]
Смартфон - Huawei Mate 30 Pro
1146 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8895 и Kirin 990 (4G)

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.86 ГГц – Cortex-A76
2x 2.09 ГГц – Cortex-A76
4x 1.86 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2314 МГц 2860 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ -
Кэш L2 2 МБ 512 КБ
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 8 млрд.
TDP 5 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP20 Mali G76 MP16
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 900 МГц 600 МГц
Вычислительных блоков 20 16
Шейдерных блоков 320 256
FLOPS 349 Гфлопс 768 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 29 Гбит/сек До 31.78 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Da Vinci
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 16МП -
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VC-1
Аудио 192 kHz/24 bit AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 16 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с До 1400 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Февраль 2017 года Октябрь 2019 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8895 Сайт HiSilicon Kirin 990 (4G)

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Комментарии

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