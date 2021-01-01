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Exynos 8895 против Kirin 985

Exynos 8895
VS
Kirin 985
Exynos 8895
Kirin 985

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8895 (с графикой Mali-G71 MP20) и HiSilicon Kirin 985 (Mali-G77 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8895
  • Выше частота графического ускорителя (на 29%)
Преимущества HiSilicon Kirin 985
  • Более новый - выпущен на 3 года и 2 месяца позже
  • Показывает на 87% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 77%) баллов в AnTuTu 9 – 487K vs 274K
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • На 18% выше пропускная способность памяти (34.1 против 29 Гбит/с)
  • На 11% выше частота процессора (2580 против 2314 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 8895
vs
Kirin 985

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 8895
274880
Kirin 985 +77%
487683
CPU 72772 144952
GPU 100503 148941
Memory 37706 84366
UX 63031 100999
Total score 274880 487683
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 8895
383
Kirin 985 +83%
701
Multi-Core Score
Exynos 8895
1568
Kirin 985 +66%
2599
Image compression 99.55 Mpixels/s -
Face detection 14.55 images/s -
Speech recognition 26.3 words/s -
Machine learning 20.35 images/s -
Camera shooting 15.55 images/s -
HTML 5 1.52 Mnodes/s -
SQLite 475.7 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8895 и Kirin 985

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53		 1x 2.58 ГГц – Cortex-A76
3x 2.4 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2314 МГц 2580 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L1 64 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -
TDP 5 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP20 Mali-G77 MP8
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 900 МГц 700 МГц
Вычислительных блоков 20 8
Шейдерных блоков 320 128
FLOPS 349 Гфлопс 652 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 29 Гбит/сек До 34.1 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 3120 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио 192 kHz/24 bit AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 16 LTE Cat. 22
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с До 1277 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 177 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2017 года Апрель 2020 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8895 -

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