Exynos 8895 против Kirin 985
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8895 (с графикой Mali-G71 MP20) и HiSilicon Kirin 985 (Mali-G77 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
36
59
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
30
48
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
55
74
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
39
60
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 8895
- Выше частота графического ускорителя (на 29%)
Преимущества HiSilicon Kirin 985
- Более новый - выпущен на 3 года и 2 месяца позже
- Показывает на 87% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (на 77%) баллов в AnTuTu 9 – 487K vs 274K
- Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
- На 18% выше пропускная способность памяти (34.1 против 29 Гбит/с)
- На 11% выше частота процессора (2580 против 2314 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|72772
|144952
|GPU
|100503
|148941
|Memory
|37706
|84366
|UX
|63031
|100999
|Total score
|274880
|487683
GeekBench 5
Single-Core Score
383
Kirin 985 +83%
701
Multi-Core Score
1568
Kirin 985 +66%
2599
|Image compression
|99.55 Mpixels/s
|-
|Face detection
|14.55 images/s
|-
|Speech recognition
|26.3 words/s
|-
|Machine learning
|20.35 images/s
|-
|Camera shooting
|15.55 images/s
|-
|HTML 5
|1.52 Mnodes/s
|-
|SQLite
|475.7 Krows/s
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 8895 и Kirin 985
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53
|1x 2.58 ГГц – Cortex-A76
3x 2.4 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2314 МГц
|2580 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|64 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|-
|TDP
|5 Вт
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP20
|Mali-G77 MP8
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall
|Частота GPU
|900 МГц
|700 МГц
|Вычислительных блоков
|20
|8
|Шейдерных блоков
|320
|128
|FLOPS
|349 Гфлопс
|652 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 29 Гбит/сек
|До 34.1 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1, UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|3120 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 28МП, 2x 16МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|192 kHz/24 bit
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Balong 5000
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 16
|LTE Cat. 22
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 1000 Мбит/с
|До 1277 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 177 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2017 года
|Апрель 2020 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 8895
|-
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