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Exynos 8895 против Dimensity 1000

Exynos 8895
VS
Dimensity 1000
Exynos 8895
Dimensity 1000

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8895 (с графикой Mali-G71 MP20) и MediaTek Dimensity 1000 (Mali-G77 MP9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8895
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)
Преимущества MediaTek Dimensity 1000
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 2 года и 10 месяцев позже
  • Набирает существенно больше (на 60%) баллов в AnTuTu 9 – 445K vs 279K
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • На 12% выше частота процессора (2600 против 2314 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 8895
vs
Dimensity 1000

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 8895
279277
Dimensity 1000 +60%
445954
CPU 72772 141266
GPU 100503 146104
Memory 37706 84463
UX 63031 69537
Total score 279277 445954
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Exynos 8895
1573
Dimensity 1000 +86%
2929
Image compression 99.55 Mpixels/s -
Face detection 14.55 images/s -
Speech recognition 26.3 words/s -
Machine learning 20.35 images/s -
Camera shooting 15.55 images/s -
HTML 5 1.52 Mnodes/s -
SQLite 475.7 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8895 и Dimensity 1000

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.6 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2314 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L1 64 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -
TDP 5 Вт 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP20 Mali-G77 MP9
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 900 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 20 9
Шейдерных блоков 320 144
FLOPS 349 Гфлопс 800 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 29 Гбит/сек До 29.87 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.2, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 16МП 1x 80МП, 2x 32МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио 192 kHz/24 bit AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 16 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 211 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2017 года Ноябрь 2019 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели - MT6889
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8895 Сайт MediaTek Dimensity 1000

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Комментарии

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