Exynos 8895 против Dimensity 1000
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8895 (с графикой Mali-G71 MP20) и MediaTek Dimensity 1000 (Mali-G77 MP9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
36
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
30
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
55
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
39
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 8895
- Выше частота графического ускорителя (на 6%)
Преимущества MediaTek Dimensity 1000
- Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новый - выпущен на 2 года и 10 месяцев позже
- Набирает существенно больше (на 60%) баллов в AnTuTu 9 – 445K vs 279K
- Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
- На 12% выше частота процессора (2600 против 2314 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|72772
|141266
|GPU
|100503
|146104
|Memory
|37706
|84463
|UX
|63031
|69537
|Total score
|279277
|445954
GeekBench 5
Single-Core Score
386
Dimensity 1000 +76%
679
Multi-Core Score
1573
Dimensity 1000 +86%
2929
|Image compression
|99.55 Mpixels/s
|-
|Face detection
|14.55 images/s
|-
|Speech recognition
|26.3 words/s
|-
|Machine learning
|20.35 images/s
|-
|Camera shooting
|15.55 images/s
|-
|HTML 5
|1.52 Mnodes/s
|-
|SQLite
|475.7 Krows/s
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 8895 и Dimensity 1000
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.6 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2314 МГц
|2600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|64 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|-
|TDP
|5 Вт
|10 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP20
|Mali-G77 MP9
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall
|Частота GPU
|900 МГц
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|20
|9
|Шейдерных блоков
|320
|144
|FLOPS
|349 Гфлопс
|800 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 29 Гбит/сек
|До 29.87 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.2, UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 28МП, 2x 16МП
|1x 80МП, 2x 32МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|192 kHz/24 bit
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 16
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 1000 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 211 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2017 года
|Ноябрь 2019 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|-
|MT6889
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 8895
|Сайт MediaTek Dimensity 1000
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