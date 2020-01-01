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Exynos 8895 против Dimensity 700

Exynos 8895
Exynos 8895
VS
Dimensity 700
Dimensity 700

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8895 (с графикой Mali-G71 MP20) и MediaTek Dimensity 700 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8895
  • На 70% выше пропускная способность памяти (29 против 17.07 Гбит/с)
  • На 5% выше частота процессора (2314 против 2200 МГц
Преимущества MediaTek Dimensity 700
  • Более новый - выпущен на 3 года и 9 месяцев позже
  • Набирает существенно больше (на 61%) баллов в AnTuTu 8 – 286K vs 177K
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 8895
vs
Dimensity 700

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 8895
177302
Dimensity 700 +61%
286122
CPU 58492 -
GPU 54965 -
Memory 29058 -
UX 32663 -
Total score 177302 286122

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 8895
382
Dimensity 700 +41%
538
Multi-Core Score
Exynos 8895
1572
Dimensity 700 +10%
1727
Image compression 99.55 Mpixels/s -
Face detection 14.55 images/s -
Speech recognition 26.3 words/s -
Machine learning 20.35 images/s -
Camera shooting 15.55 images/s -
HTML 5 1.52 Mnodes/s -
SQLite 475.7 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8895 и Dimensity 700

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2314 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L1 64 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP20 Mali-G57 MC2
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 900 МГц 950 МГц
Вычислительных блоков 20 2
Шейдерных блоков 320 -
FLOPS 349 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 120FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио 192 kHz/24 bit AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 16 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 211 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Февраль 2017 года Ноябрь 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8895 Сайт MediaTek Dimensity 700

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Комментарии

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