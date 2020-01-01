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Exynos 8895 против Dimensity 800

Exynos 8895
Exynos 8895
VS
Dimensity 800
Dimensity 800

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8895 (с графикой Mali-G71 MP20) и MediaTek Dimensity 800 ( Mali-G57 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8895
  • На 70% выше пропускная способность памяти (29 против 17.07 Гбит/с)
  • Выше частота графического ускорителя (на 38%)
  • На 16% выше частота процессора (2314 против 2000 МГц
Преимущества MediaTek Dimensity 800
  • Более новый - выпущен на 2 года и 11 месяцев позже
  • Набирает существенно больше (на 82%) баллов в AnTuTu 8 – 321K vs 176K
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 8895
380
Dimensity 800 +43%
545
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8895
1595
Dimensity 800 +38%
2201
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8895
176117
Dimensity 800 +82%
321314

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8895 и Dimensity 800

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53		 4x 2 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2314 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP20 Mali-G57 MC4
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 900 МГц 650 МГц
Ядер 20 4
FLOPS 349 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 16МП 1x 80МП, 2x 32МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио 192 kHz/24 bit AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 16 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 211 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2017 года Декабрь 2019 года
Класс Флагман Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8895 Сайт MediaTek Dimensity 800

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