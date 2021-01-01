Exynos 8895 против Dimensity 820
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8895 (с графикой Mali-G71 MP20) и MediaTek Dimensity 820 (Mali-G57 MC5). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
36
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
30
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
55
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
39
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 8895
- На 70% выше пропускная способность памяти (29 против 17.07 Гбит/с)
- Выше частота графического ускорителя (на 38%)
Преимущества MediaTek Dimensity 820
- Более новый - выпущен на 3 года и 3 месяца позже
- Набирает существенно больше (на 65%) баллов в AnTuTu 9 – 452K vs 274K
- Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
- На 12% выше частота процессора (2600 против 2314 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|72772
|122740
|GPU
|100503
|140736
|Memory
|37706
|70356
|UX
|63031
|115848
|Total score
|274880
|452520
GeekBench 5
Single-Core Score
383
Dimensity 820 +72%
657
Multi-Core Score
1568
Dimensity 820 +71%
2683
|Image compression
|99.55 Mpixels/s
|-
|Face detection
|14.55 images/s
|-
|Speech recognition
|26.3 words/s
|-
|Machine learning
|20.35 images/s
|-
|Camera shooting
|15.55 images/s
|-
|HTML 5
|1.52 Mnodes/s
|-
|SQLite
|475.7 Krows/s
|-
Игры
|PUBG Mobile
|-
|46 FPS
[Ultra]
|Call of Duty: Mobile
|-
|41 FPS
[Medium]
|Fortnite
|-
|28 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|-
|52 FPS
[Ultra]
|World of Tanks Blitz
|-
|55 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|-
|35 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|58 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Xiaomi Redmi 10X Pro
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 8895 и Dimensity 820
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.6 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2314 МГц
|2600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.3-A
|Кэш L1
|64 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|-
|TDP
|5 Вт
|10 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP20
|Mali-G57 MC5
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall
|Частота GPU
|900 МГц
|650 МГц
|Вычислительных блоков
|20
|5
|Шейдерных блоков
|320
|80
|FLOPS
|349 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 29 Гбит/сек
|До 17.07 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 28МП, 2x 16МП
|1x 80МП, 2x 32МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|192 kHz/24 bit
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 16
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 1000 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 211 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2017 года
|Май 2020 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6875
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 8895
|Сайт MediaTek Dimensity 820
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