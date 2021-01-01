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Exynos 8895 против Dimensity 820

Exynos 8895
VS
Dimensity 820
Exynos 8895
Dimensity 820

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8895 (с графикой Mali-G71 MP20) и MediaTek Dimensity 820 (Mali-G57 MC5). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8895
  • На 70% выше пропускная способность памяти (29 против 17.07 Гбит/с)
  • Выше частота графического ускорителя (на 38%)
Преимущества MediaTek Dimensity 820
  • Более новый - выпущен на 3 года и 3 месяца позже
  • Набирает существенно больше (на 65%) баллов в AnTuTu 9 – 452K vs 274K
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • На 12% выше частота процессора (2600 против 2314 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 8895
vs
Dimensity 820

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 8895
274880
Dimensity 820 +65%
452520
CPU 72772 122740
GPU 100503 140736
Memory 37706 70356
UX 63031 115848
Total score 274880 452520
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 8895
383
Dimensity 820 +72%
657
Multi-Core Score
Exynos 8895
1568
Dimensity 820 +71%
2683
Image compression 99.55 Mpixels/s -
Face detection 14.55 images/s -
Speech recognition 26.3 words/s -
Machine learning 20.35 images/s -
Camera shooting 15.55 images/s -
HTML 5 1.52 Mnodes/s -
SQLite 475.7 Krows/s -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 46 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile - 41 FPS
[Medium]
Fortnite - 28 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 52 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz - 55 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 35 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 58 FPS
[Ultra]
Смартфон - Xiaomi Redmi 10X Pro
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8895 и Dimensity 820

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.6 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2314 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Кэш L1 64 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -
TDP 5 Вт 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP20 Mali-G57 MC5
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 900 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 20 5
Шейдерных блоков 320 80
FLOPS 349 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 16МП 1x 80МП, 2x 32МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио 192 kHz/24 bit AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 16 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 211 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2017 года Май 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - MT6875
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8895 Сайт MediaTek Dimensity 820

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