Exynos 8895 против Helio G88
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8895 (с графикой Mali-G71 MP20) и MediaTek Helio G88 (Mali-G52 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
36
28
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
30
15
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
55
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
39
32
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 8895
- Набирает существенно больше (на 42%) баллов в AnTuTu 9 – 279K vs 196K
- На 16% выше частота процессора (2314 против 2000 МГц)
- Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
Преимущества MediaTek Helio G88
- Более новый - выпущен на 4 года и 4 месяца позже
- Выше частота графического ускорителя (на 11%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|72772
|65730
|GPU
|100503
|42693
|Memory
|37706
|42099
|UX
|63031
|44322
|Total score
|279277
|196635
GeekBench 5
Single-Core Score
Exynos 8895 +13%
386
342
Multi-Core Score
Exynos 8895 +19%
1573
1321
|Image compression
|99.55 Mpixels/s
|-
|Face detection
|14.55 images/s
|-
|Speech recognition
|26.3 words/s
|-
|Machine learning
|20.35 images/s
|-
|Camera shooting
|15.55 images/s
|-
|HTML 5
|1.52 Mnodes/s
|-
|SQLite
|475.7 Krows/s
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 8895 и Helio G88
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2314 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|64 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|-
|TDP
|5 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP20
|Mali-G52 MC2
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|900 МГц
|1000 МГц
|Вычислительных блоков
|20
|2
|Шейдерных блоков
|320
|32
|FLOPS
|349 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 29 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 28МП, 2x 16МП
|1x 64МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|192 kHz/24 bit
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 16
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1000 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2017 года
|Июнь 2021 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6769H
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 8895
|Сайт MediaTek Helio G88
Опрос
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1