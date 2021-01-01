Exynos 8895 против Helio G96
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8895 (с графикой Mali-G71 MP20) и MediaTek Helio G96 (Mali G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
36
40
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
30
32
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
55
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
39
44
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 8895
- Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
- На 13% выше частота процессора (2314 против 2050 МГц)
- Выше частота графического ускорителя (на 6%)
Преимущества MediaTek Helio G96
- Более новый - выпущен на 4 года и 4 месяца позже
- Набирает больше (на 24%) баллов в AnTuTu 9 – 346K vs 279K
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|72772
|92742
|GPU
|100503
|95976
|Memory
|37706
|57726
|UX
|63031
|98195
|Total score
|279277
|346649
GeekBench 5
Single-Core Score
386
Helio G96 +32%
509
Multi-Core Score
1573
Helio G96 +5%
1657
|Image compression
|99.55 Mpixels/s
|-
|Face detection
|14.55 images/s
|-
|Speech recognition
|26.3 words/s
|-
|Machine learning
|20.35 images/s
|-
|Camera shooting
|15.55 images/s
|-
|HTML 5
|1.52 Mnodes/s
|-
|SQLite
|475.7 Krows/s
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 8895 и Helio G96
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2314 МГц
|2050 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|64 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|-
|TDP
|5 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP20
|Mali G57 MC2
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall
|Частота GPU
|900 МГц
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|20
|2
|Шейдерных блоков
|320
|32
|FLOPS
|349 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 29 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 4 ГБ
|-
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 28МП, 2x 16МП
|1x 108МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|192 kHz/24 bit
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 16
|LTE Cat. 13
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1000 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2017 года
|Июнь 2021 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 8895
|Сайт MediaTek Helio G96
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