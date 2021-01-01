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Exynos 8895 против Helio G96

Exynos 8895
VS
Helio G96
Exynos 8895
Helio G96

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8895 (с графикой Mali-G71 MP20) и MediaTek Helio G96 (Mali G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8895
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
  • На 13% выше частота процессора (2314 против 2050 МГц)
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)
Преимущества MediaTek Helio G96
  • Более новый - выпущен на 4 года и 4 месяца позже
  • Набирает больше (на 24%) баллов в AnTuTu 9 – 346K vs 279K
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 8895
vs
Helio G96

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 8895
279277
Helio G96 +24%
346649
CPU 72772 92742
GPU 100503 95976
Memory 37706 57726
UX 63031 98195
Total score 279277 346649
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 8895
386
Helio G96 +32%
509
Multi-Core Score
Exynos 8895
1573
Helio G96 +5%
1657
Image compression 99.55 Mpixels/s -
Face detection 14.55 images/s -
Speech recognition 26.3 words/s -
Machine learning 20.35 images/s -
Camera shooting 15.55 images/s -
HTML 5 1.52 Mnodes/s -
SQLite 475.7 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8895 и Helio G96

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2314 МГц 2050 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L1 64 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP20 Mali G57 MC2
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 900 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 20 2
Шейдерных блоков 320 32
FLOPS 349 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит -
Пропускная способность До 29 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 16МП 1x 108МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио 192 kHz/24 bit AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 16 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с -
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2017 года Июнь 2021 года
Класс Флагман Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8895 Сайт MediaTek Helio G96

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Комментарии

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