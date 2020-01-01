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Exynos 8895 против Helio P22

Exynos 8895
Exynos 8895
VS
Helio P22
Helio P22

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8895 (с графикой Mali-G71 MP20) и MediaTek Helio P22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8895
  • Показывает в 8.5 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 82%) баллов в AnTuTu 8 – 178K vs 98K
  • Выше частота графического ускорителя (на 38%)
  • На 16% выше частота процессора (2314 против 2000 МГц
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
Преимущества MediaTek Helio P22
  • Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 8895 +147%
386
Helio P22
156
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8895 +109%
1579
Helio P22
756
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8895 +82%
178493
Helio P22
98305

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8895 и Helio P22

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53		 8x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2314 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 5.5 млрд.
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP20 PowerVR GE8320
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 900 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 20 2
Шейдерных блоков 320 64
FLOPS 349 Гфлопс 41 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет CorePilot
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 120FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио 192 kHz/24 bit AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 16 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2017 года Май 2018 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - MT6762R
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8895 Сайт MediaTek Helio P22

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Комментарии

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