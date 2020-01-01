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Exynos 8895 против Helio P35

Exynos 8895
Exynos 8895
VS
Helio P35
Helio P35

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8895 (с графикой Mali-G71 MP20) и MediaTek Helio P35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8895
  • Показывает в 7.8 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 95% выше пропускная способность памяти (29 против 14.9 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 82%) баллов в AnTuTu 8 – 178K vs 98K
  • Выше частота графического ускорителя (на 32%)
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
Преимущества MediaTek Helio P35
  • Более новый - выпущен на 1 год и 10 месяцев позже
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 8895 +127%
386
Helio P35
170
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8895 +61%
1579
Helio P35
978
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8895 +82%
178493
Helio P35
98266

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8895 и Helio P35

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53		 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2314 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP20 IMG PowerVR GE8320
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 900 МГц 680 МГц
Вычислительных блоков 20 2
Шейдерных блоков 320 64
FLOPS 349 Гфлопс 44.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 16МП 1x 25МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 120FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио 192 kHz/24 bit AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 16 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2017 года Декабрь 2018 года
Класс Флагман Бюджетный
Номер модели - MT6765
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8895 Сайт MediaTek Helio P35

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Комментарии

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