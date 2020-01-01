Exynos 8895 против Helio P60
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8895 (с графикой Mali-G71 MP20) и Mediatek Helio P60 (Mali-G72 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
35
28
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
21
21
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
56
49
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
36
33
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 8895
- Показывает в 4.1 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 16% выше частота процессора (2314 против 2000 МГц
- Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 13%)
Преимущества Mediatek Helio P60
- Более новый - выпущен на 1 год позже
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 8895 +39%
380
274
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8895 +39%
1595
1145
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8895 +2%
176117
172442
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53
|4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2314 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|64 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP20
|Mali-G72 MP3
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|900 МГц
|800 МГц
|Ядер
|20
|3
|FLOPS
|349 Гфлопс
|86 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 29 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|2340 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 28МП, 2x 16МП
|1x 32МП, 2x 24МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|192 kHz/24 bit
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 16
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1000 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2017 года
|Февраль 2018 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6771
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 8895
|Сайт Mediatek Helio P60
Опрос
2 (50%)
2 (50%)
Всего проголосовало: 4
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