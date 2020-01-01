Exynos 8895 против Helio P90
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8895 (с графикой Mali-G71 MP20) и MediaTek Helio P90 (PowerVR GM9446). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
35
36
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
25
23
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
56
52
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
38
37
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 8895
- Показывает в 2.8 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- В 2.1 раза выше пропускная способность памяти (29 против 13.91 Гбит/с)
- Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
- На 5% выше частота процессора (2314 против 2200 МГц
Преимущества MediaTek Helio P90
- Более новый - выпущен на 1 год и 9 месяцев позже
- Набирает больше (на 25%) баллов в AnTuTu 8 – 220K vs 176K
- Выше частота графического ускорителя (на 8%)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
380
Helio P90 +5%
398
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8895 +6%
1595
1503
AnTuTu Benchmark 8
176117
Helio P90 +25%
220657
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53
|2x 2.2 ГГц – Cortex A75
6x 2 ГГц – Cortex A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2314 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|64 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|1 МБ
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP20
|PowerVR GM9446
|Архитектура
|Bifrost
|PowerVR Rogue
|Частота GPU
|900 МГц
|970 МГц
|Ядер
|20
|3
|FLOPS
|349 Гфлопс
|124 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 29 Гбит/сек
|До 13.91 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|APU 2.0
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 28МП, 2x 16МП
|1x 64МП, 2x 24МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|192 kHz/24 bit
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 16
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1000 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2017 года
|Ноябрь 2018 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6779
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 8895
|Сайт MediaTek Helio P90
Опрос
2 (40%)
3 (60%)
Всего проголосовало: 5
Сравнения с конкурентами
- Qualcomm Snapdragon 845 и Samsung Exynos 8895
- HiSilicon Kirin 970 и Samsung Exynos 8895
- Qualcomm Snapdragon 835 и Samsung Exynos 8895
- Samsung Exynos 9610 и Samsung Exynos 8895
- Qualcomm Snapdragon 730 и MediaTek Helio P90
- Qualcomm Snapdragon 675 и MediaTek Helio P90
- Qualcomm Snapdragon 710 и MediaTek Helio P90
- Qualcomm Snapdragon 660 и MediaTek Helio P90