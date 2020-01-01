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Exynos 8895 против Helio P90

Exynos 8895
Exynos 8895
VS
Helio P90
Helio P90

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8895 (с графикой Mali-G71 MP20) и MediaTek Helio P90 (PowerVR GM9446). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8895
  • Показывает в 2.8 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 2.1 раза выше пропускная способность памяти (29 против 13.91 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
  • На 5% выше частота процессора (2314 против 2200 МГц
Преимущества MediaTek Helio P90
  • Более новый - выпущен на 1 год и 9 месяцев позже
  • Набирает больше (на 25%) баллов в AnTuTu 8 – 220K vs 176K
  • Выше частота графического ускорителя (на 8%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 8895
380
Helio P90 +5%
398
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8895 +6%
1595
Helio P90
1503
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8895
176117
Helio P90 +25%
220657

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8895 и Helio P90

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.2 ГГц – Cortex A75
6x 2 ГГц – Cortex A55
Количество ядер 8 8
Частота 2314 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L1 64 КБ -
Кэш L2 2 МБ 1 МБ
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP20 PowerVR GM9446
Архитектура Bifrost PowerVR Rogue
Частота GPU 900 МГц 970 МГц
Ядер 20 3
FLOPS 349 Гфлопс 124 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29 Гбит/сек До 13.91 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет APU 2.0
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио 192 kHz/24 bit AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 16 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2017 года Ноябрь 2018 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - MT6779
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8895 Сайт MediaTek Helio P90

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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