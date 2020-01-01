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Exynos 8895 против Snapdragon 439

Exynos 8895
Exynos 8895
VS
Snapdragon 439
Snapdragon 439

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8895 (с графикой Mali-G71 MP20) и Qualcomm Snapdragon 439 (Adreno 505). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8895
  • Показывает в 7.3 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 4.5 раз выше пропускная способность памяти (29 против 6.4 Гбит/с)
  • Выше частота графического ускорителя (в 2 раза)
  • Набирает существенно больше (на 83%) баллов в AnTuTu 8 – 178K vs 97K
  • На 16% выше частота процессора (2314 против 2000 МГц
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 439
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
  • Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 8895 +118%
386
Snapdragon 439
177
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8895 +95%
1579
Snapdragon 439
809
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8895 +83%
178493
Snapdragon 439
97286

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8895 и Snapdragon 439

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53		 4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.45 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2314 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 5.5 млрд.
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP20 Adreno 505
Архитектура Bifrost Adreno 500
Частота GPU 900 МГц 450 МГц
Вычислительных блоков 20 1
Шейдерных блоков 320 96
FLOPS 349 Гфлопс 48 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 800 МГц
Шина 2x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 29 Гбит/сек До 6.4 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 5 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 536
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 8МП
Запись видео 4K при 120FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8
Аудио 192 kHz/24 bit AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X6
Поддержка 4G LTE Cat. 16 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 75 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2017 года Июнь 2018 года
Класс Флагман Бюджетный
Номер модели - SDM439
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8895 Сайт Qualcomm Snapdragon 439

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Комментарии

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