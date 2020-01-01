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Exynos 8895 против Snapdragon 460

Exynos 8895
Exynos 8895
VS
Snapdragon 460
Snapdragon 460

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8895 (с графикой Mali-G71 MP20) и Qualcomm Snapdragon 460 (Adreno 610). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8895
  • В 2.1 раза выше пропускная способность памяти (29 против 13.91 Гбит/с)
  • На 29% выше частота процессора (2314 против 1800 МГц
  • Набирает больше (на 18%) баллов в AnTuTu 8 – 176K vs 149K
  • Меньший размер транзистора (10 против 11 нанометров)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 460
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Более новый - выпущен на 2 года и 11 месяцев позже
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8895 +27%
1595
Snapdragon 460
1258
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8895 +18%
176117
Snapdragon 460
149818

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8895 и Snapdragon 460

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53		 4x 1.8 ГГц – Kryo 240 Gold
4x 1.6 ГГц – Kryo 240 Silver
Количество ядер 8 8
Частота 2314 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Кэш L1 64 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 10 нм 11 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP20 Adreno 610
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 900 МГц -
Ядер 20 -
Количество ALU - 128
FLOPS 349 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29 Гбит/сек До 13.91 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 683
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио 192 kHz/24 bit AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X11
Поддержка 4G LTE Cat. 16 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с До 390 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2017 года Январь 2020 года
Класс Флагман Бюджетный
Номер модели - SM4250-AA
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8895 Сайт Qualcomm Snapdragon 460

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Комментарии

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