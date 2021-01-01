Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 8895 vs Snapdragon 480 – что лучше?

Exynos 8895 против Snapdragon 480

Exynos 8895
Exynos 8895
VS
Snapdragon 480
Snapdragon 480

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8895 (с графикой Mali-G71 MP20) и Qualcomm Snapdragon 480 (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8895
  • На 71% выше пропускная способность памяти (29 против 17 Гбит/с)
  • На 16% выше частота процессора (2314 против 2000 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
  • Более новый - выпущен на 3 года и 11 месяцев позже
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Набирает больше (на 38%) баллов в AnTuTu 8 – 244K vs 177K
  • Меньший размер транзистора (8 против 10 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 8895
vs
Snapdragon 480

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 8895
177434
Snapdragon 480 +38%
244695
CPU 58492 -
GPU 54965 -
Memory 29058 -
UX 32663 -
Total score 177434 244695

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression 99.55 Mpixels/s -
Face detection 14.55 images/s -
Speech recognition 26.3 words/s -
Machine learning 20.35 images/s -
Camera shooting 15.55 images/s -
HTML 5 1.52 Mnodes/s -
SQLite 475.7 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8895 и Snapdragon 480

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53		 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver
Количество ядер 8 8
Частота 2314 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Кэш L1 64 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP20 Adreno 619
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 900 МГц -
Вычислительных блоков 20 -
Шейдерных блоков 320 -
FLOPS 349 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29 Гбит/сек До 17 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 686
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 25МП
Запись видео 4K при 120FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио 192 kHz/24 bit AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X51
Поддержка 4G LTE Cat. 16 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Февраль 2017 года Январь 2021 года
Класс Флагман Бюджетный
Номер модели - SM4350
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8895 Сайт Qualcomm Snapdragon 480

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Snapdragon 730G против Exynos 8895
2. Snapdragon 865 против Exynos 8895
3. Snapdragon 720G против Exynos 8895
4. Snapdragon 845 против Exynos 8895
5. Snapdragon 835 против Exynos 8895
6. Snapdragon 765G против Snapdragon 480
7. Helio G80 против Snapdragon 480
8. Snapdragon 750G против Snapdragon 480

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 480 с Exynos 8895, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях