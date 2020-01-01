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Exynos 8895 против Snapdragon 630

Exynos 8895
Exynos 8895
VS
Snapdragon 630
Snapdragon 630

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8895 (с графикой Mali-G71 MP20) и Qualcomm Snapdragon 630 (Adreno 508). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8895
  • В 2.7 раза выше пропускная способность памяти (29 против 10.66 Гбит/с)
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 52%) баллов в AnTuTu 8 – 178K vs 117K
  • Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
  • На 5% выше частота процессора (2314 против 2200 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 630
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 8895 +119%
386
Snapdragon 630
176
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8895 +59%
1579
Snapdragon 630
996
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8895 +52%
178493
Snapdragon 630
117454

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8895 и Snapdragon 630

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2314 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ -
Кэш L2 2 МБ 1 МБ
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 2 млрд.
TDP 5 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP20 Adreno 508
Архитектура Bifrost Adreno 500
Частота GPU 900 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 20 1
Шейдерных блоков 320 96
FLOPS 349 Гфлопс 163 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1333 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 29 Гбит/сек До 10.66 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 642
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 2048 x 1536
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 16МП 1x 24МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио 192 kHz/24 bit AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X12
Поддержка 4G LTE Cat. 16 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2017 года Май 2017 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - SDM630
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8895 Сайт Qualcomm Snapdragon 630

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Комментарии

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