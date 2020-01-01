Exynos 8895 против Snapdragon 632
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8895 (с графикой Mali-G71 MP20) и Qualcomm Snapdragon 632 (Adreno 506). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
35
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
56
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
38
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 8895
- В 3.9 раза выше пропускная способность памяти (29 против 7.46 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (на 46%) баллов в AnTuTu 8 – 176K vs 120K
- Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 38%)
- На 29% выше частота процессора (2314 против 1800 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 632
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 8895 +44%
380
264
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8895 +50%
1595
1064
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8895 +46%
176117
120542
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53
|4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Gold (Cortex-A73
4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Silver (Cortex-A53)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2314 МГц
|1800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|64 КБ
|128 КБ
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|2 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP20
|Adreno 506
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 500
|Частота GPU
|900 МГц
|600-650 МГц
|Ядер
|20
|-
|Количество ALU
|-
|96
|FLOPS
|349 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|1866 МГц
|933 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 29 Гбит/сек
|До 7.46 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 546
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 28МП, 2x 16МП
|1x 40МП, 2x 13МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|192 kHz/24 bit
|192 кГц/24-бит, Dolby 5.1
Связь и сети
|Модем
|-
|X9 LTE
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 16
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1000 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2017 года
|Июнь 2018 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|-
|SDM632
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 8895
|Сайт Qualcomm Snapdragon 632
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