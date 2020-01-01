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Exynos 8895 против Snapdragon 652

Exynos 8895
Exynos 8895
VS
Snapdragon 652
Snapdragon 652

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8895 (с графикой Mali-G71 MP20) и Qualcomm Snapdragon 652 (Adreno 510). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8895
  • Меньший размер транзистора (10 против 28 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 1 месяц позже
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 95% выше пропускная способность памяти (29 против 14.9 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 77%) баллов в AnTuTu 8 – 176K vs 99K
  • Выше частота графического ускорителя (на 50%)
  • На 29% выше частота процессора (2314 против 1800 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 652
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8895 +62%
1595
Snapdragon 652
987
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8895 +77%
176117
Snapdragon 652
99413

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8895 и Snapdragon 652

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53		 4x 1.8 ГГц – Cortex-A72
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2314 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ 256 КБ
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 10 нм 28 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 1 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP20 Adreno 510
Архитектура Bifrost Adreno 500
Частота GPU 900 МГц 600 МГц
Ядер 20 -
Количество ALU - 128
FLOPS 349 Гфлопс 153 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8
Аудио 192 kHz/24 bit AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X8
Поддержка 4G LTE Cat. 16 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2017 года Февраль 2015 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - MSM8976
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8895 Сайт Qualcomm Snapdragon 652

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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