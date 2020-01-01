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Exynos 8895 против Snapdragon 678

Exynos 8895
Exynos 8895
VS
Snapdragon 678
Snapdragon 678

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8895 (с графикой Mali-G71 MP20) и Qualcomm Snapdragon 678 (Adreno 612). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8895
  • На 95% выше пропускная способность памяти (29 против 14.9 Гбит/с)
  • На 16% выше частота процессора (2314 против 2000 МГц
  • Меньший размер транзистора (10 против 11 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 13%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 678
  • Более новый - выпущен на 3 года и 10 месяцев позже
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Набирает больше (на 22%) баллов в AnTuTu 8 – 217K vs 178K
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8895 +12%
1567
Snapdragon 678
1400
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8895
178229
Snapdragon 678 +22%
217188

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8895 и Snapdragon 678

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.7 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2314 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ 16 КБ
Кэш L2 2 МБ 256 КБ
Техпроцесс 10 нм 11 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -
TDP 5 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP20 Adreno 612
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 900 МГц 800 МГц
Вычислительных блоков 20 2
Шейдерных блоков 320 96
FLOPS 349 Гфлопс 354 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 685
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 16МП 2x 16МП, 1x 25МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио 192 kHz/24 bit -

Связь и сети

Модем - X12 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 16 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2017 года Декабрь 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - SDM678
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8895 -

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Комментарии

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