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Exynos 8895 против Snapdragon 690

Exynos 8895
Exynos 8895
VS
Snapdragon 690
Snapdragon 690

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8895 (с графикой Mali-G71 MP20) и Qualcomm Snapdragon 690 (Adreno 619L). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8895
  • На 95% выше пропускная способность памяти (29 против 14.9 Гбит/с)
  • На 16% выше частота процессора (2314 против 2000 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 690
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Более новый - выпущен на 3 года и 4 месяца позже
  • Набирает существенно больше (на 84%) баллов в AnTuTu 8 – 323K vs 176K
  • Меньший размер транзистора (8 против 10 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8895
1595
Snapdragon 690 +14%
1820
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8895
176117
Snapdragon 690 +84%
323200

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8895 и Snapdragon 690

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53		 2x 2 ГГц – Kryo 560 Gold (Cortex-A77)
6x 1.7 ГГц – Kryo 560 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2314 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L1 64 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP20 Adreno 619L
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 900 МГц -
Ядер 20 -
Количество ALU - 128
FLOPS 349 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 692
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 16МП 1x 192МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио 192 kHz/24 bit AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X51
Поддержка 4G LTE Cat. 16 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Февраль 2017 года Июнь 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - SM6350
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8895 Сайт Qualcomm Snapdragon 690

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Комментарии

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